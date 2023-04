ITF Chiasso 2023 | l’entry list | Waltert | In-Albon e Naef | tris rossocrociato al via

(Di venerdì 7 aprile 2023) La campionessa di Billie Jean King Cup Simonasarà ai nastri di partenza dell’11ª edizione dell’Axion Open. La tennista di Coira, finaa della scorsa edizione del $60.000 ITF di, sarà seconda testa di serie dell’evento che si disputerà al Tennis Clubdal 10 al 16 aprile. La numero 121 del mondo, che lo scorso novembre ha fatto parte della nazionale elvetica campione del mondo, non sarà l’unica rossocrociata al via, a lei si aggiungono infatti Ylenia In-e le wild card Céline, Jenny Duerst e Sebastianna Scilipoti. La quarta ed ultima wild card è invece quella assegnata dall’organizzazione all’ex numero 3 del mondo Elina Svitolina. La prima testa di serie sarà la numero 107 del mondo e semifinaa del Roland Garros 2020, Nadia ...

Il Tennis Club- dove la prossima settimana si terrà unda $60.000 di montepremi - ha infatti concesso una wild card all'ex n°3 WTA. 'Dovrò scorrere attentamente il calendario e decidere ...Ritrovatasi senza punti in classifica, la 28enne riparte questa settimana dal torneo di Charleston e la prossima (10 - 16 aprile) sar la stella dell'Axion Open di, dal quale ha ricevuto ...Attualmente senza punti in classifica Wta, Svitolina sarà al via nel tabellone principale del torneodi(10 - 16 aprile, 60.000 dollari di montepremi) grazie alla wild card ricevuta dall'...

Simona Waltert, Céline Naef e Ylenia In-Albon, tris rossocrociato all'Axion Open. Dove la testa di serie numero uno è l'argentina Nadia Podoroska ...e farà tappa al Tennis Club Chiasso dal 10 al 16 aprile. Mancano solo gli ultimi preparativi e poi sarà tutto pronto per l’inizio dell’11ª edizione dell'Axion Open, torneo internazionale femminile con ...