Italia-Giappone e Italia-Corea del Sud oggi | Mondiali curling 2023 | orari | programma | tv | streaming

oggi venerdì 7 aprile si giocano Italia-Giappone e Italia-Corea del Sud ai Mondiali 2023 di curling, in scena sul ghiaccio di Ottawa (Canada). La nostra Nazionale è chiamata a vincere queste due partite per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni tra terzo e sesto posto disputeranno i playoff). Alle ore 15.00 andrà in scena un vero e proprio spareggio contro i nipponici, alle ore 20.00 l'incrocio più abbordabile contro i sudCoreani. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella hanno tutte le carte in regola per cercare il colpaccio e continuare a sognare in grande dopo la medaglia ...

