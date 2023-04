Italia Francia: il nuovo campo di battaglia sono le linee ferroviarie low cost (Di venerdì 7 aprile 2023) Odi et amo. Si potrebbe riassumere così il rapporto tra Francia e Italia. Una rivalità che affonda le sue radici nella storia e che prosegue fino ai giorni nostri. Certo, con modalità più sofisticate, rispetto al passato, ma sempre con lo stesso obiettivo: prevalere sull’altro. Lo scontro tra Italia e Francia è dunque passato dal campo di battaglia all’alimentare, al lusso, ai mezzi di trasporto e alla cantieristica. L’ultimo nodo di disputa riguarda infatti le ferrovie. La Société Nationale des Chemins de fer Français (Sncf), una delle principali aziende pubbliche francesi, vuole entrare nel mercato Italiano, esportando il modello “Ouigo”, già operativo in Francia e Spagna, anche da noi, con la sua offerta low-cost, sulle ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 aprile 2023) Odi et amo. Si potrebbe riassumere così il rapporto tra. Una rivalità che affonda le sue radici nella storia e che prosegue fino ai giorni nostri. Certo, con modalità più sofisticate, rispetto al passato, ma sempre con lo stesso obiettivo: prevalere sull’altro. Lo scontro traè dunque passato daldiall’alimentare, al lusso, ai mezzi di trasporto e alla cantieristica. L’ultimo nodo di disputa riguarda infatti le ferrovie. La Société Nationale des Chemins de fer Français (Sncf), una delle principali aziende pubbliche francesi, vuole entrare nel mercatono, esportando il modello “Ouigo”, già operativo ine Spagna, anche da noi, con la sua offerta low-, sulle ...

