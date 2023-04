Ita | biglietto combinato aereo-treno da Fiumicino | ecco come funziona

(Di venerdì 7 aprile 2023) Per i viaggiatori c'è una novità importante. Quella delper acquistare con un’unica transazione tratte aeree e ferroviarie, insieme a un banco dedicato presso la stazione ferroviaria dell'aeroporto didove fare il check-in e lasciare il bagaglio, dedicato a tutti i passeggeri in possesso di unAlta velocità di Trenitalia che proseguono il viaggio verso una destinazione internazionale o intercontinentale con Ita Airways (escluse le tratte domestiche). Questo è l'effetto della partnership commerciale tra Ita Airways, Trenitalia e Adr.

AccesRail è il provider che combinae del treno tramite accordi sottoscritti con alcune aziende ferroviarie europee. Tramite smartphone o pc si può acquistare ilche consente ...Se, invece, il treno in ritardo comporta la perdita del volo ci si dovrà recare presso la biglietteria diin aeroporto "per procedere con l'emissione del nuovoaereo ed essere ...Novità lanciata dalla compagniaAirways che introduce ilaereo - treno: "Acquistare le tratte aeree e ferroviarie in un'unica transazione e connettere le principali città italiane servite dall'alta velocità di ...

Per i viaggiatori c'è una novità importante. Quella del biglietto combinato per acquistare con un’unica transazione tratte aeree e ferroviarie, insieme a un banco dedicato presso la stazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...