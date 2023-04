Istat: speranza di vita in crescita per gli uomini, stabili le donne (Di venerdì 7 aprile 2023) – La speranza di vita alla nascita nel 2022 è stimata in 80,5 anni per gli uomini e in 84,8 anni per le donne, solo per i primi si evidenzia, rispetto al 2021, un recupero quantificabile in circa 2 mesi e mezzo di vita in più. Per le donne, invece, il valore della speranza di vita alla nascita rimane invariato rispetto all’anno precedente. I livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora sotto quelli del periodo pre-pandemico, registrando valori di 6 mesi inferiori nei confronti del 2019, sia tra gli uomini che tra le donne. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Indicatori demografici – Anno 2022’. (Vid/ Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023) – Ladialla nascita nel 2022 è stimata in 80,5 anni per glie in 84,8 anni per le, solo per i primi si evidenzia, rispetto al 2021, un recupero quantificabile in circa 2 mesi e mezzo diin più. Per le, invece, il valore delladialla nascita rimane invariato rispetto all’anno precedente. I livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora sotto quelli del periodo pre-pandemico, registrando valori di 6 mesi inferiori nei confronti del 2019, sia tra gliche tra le. Lo rileva l’nel rapporto ‘Indicatori demografici – Anno 2022’. (Vid/ Dire)

