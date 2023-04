Istat, speranza di vita in crescita per gli uomini ma stabile per le donne (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - La speranza di vita alla nascita nel 2022 è stimata in 80,5 anni per gli uomini e in 84,8 anni per le donne, solo per i primi si evidenzia, rispetto al 2021, un recupero quantificabile in circa 2 mesi e mezzo di vita in più. Per le donne, invece, il valore della speranza di vita alla nascita rimane invariato rispetto all'anno precedente. I livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora sotto quelli del periodo pre-pandemico, registrando valori di 6 mesi inferiori nei confronti del 2019, sia tra gli uomini che tra le donne.E' quanto emerge dal report dell'Istat sugli 'Indicatori demografici 2022'. Sebbene il rallentamento della speranza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Ladialla nascita nel 2022 è stimata in 80,5 anni per glie in 84,8 anni per le, solo per i primi si evidenzia, rispetto al 2021, un recupero quantificabile in circa 2 mesi e mezzo diin più. Per le, invece, il valore delladialla nascita rimane invariato rispetto all'anno precedente. I livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora sotto quelli del periodo pre-pandemico, registrando valori di 6 mesi inferiori nei confronti del 2019, sia tra gliche tra le.E' quanto emerge dal report dell'sugli 'Indicatori demografici 2022'. Sebbene il rallentamento delladi ...

