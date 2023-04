Istat, natalità in Italia al minimo storico. Musk: "L'Italia sta scomparendo". IL REPORT (Di venerdì 7 aprile 2023) Meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti: è quanto emerge dal REPORT dell'Istat sugli indicatori demografici. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'Unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità. Ancora in calo la popolazione residente, aumenta il numero degli stranieri. In 20 anni è triplicato il numero degli ultracentenari. Elon Musk: "L'Italia sta scomparendo" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) Meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti: è quanto emerge daldell'sugli indicatori demografici. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'Unità d', sotto la soglia delle 400mila unità. Ancora in calo la popolazione residente, aumenta il numero degli stranieri. In 20 anni è triplicato il numero degli ultracentenari. Elon: "L'sta

