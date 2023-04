Istat: natalità al minimo storico (Di venerdì 7 aprile 2023) , per la prima dall’unità d’Italia sotto i 400mila – Su base nazionale, il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l’estero. I decessi sono stati 713mila, le nascite 393mila, toccando un nuovo minimo storico, con un saldo naturale quindi di -320mila unità. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Indicatori demografici – Anno 2022’, sottolineando che la “natalità al minimo storico, mortalità ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti”. Le iscrizioni dall’estero sono state pari a 361mila mentre 132mila sono state le cancellazioni per l’estero. Ne deriva un saldo migratorio con l’estero positivo per 229mila unità, in grado di compensare solo in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023) , per la prima dall’unità d’Italia sotto i 400mila – Su base nazionale, il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l’estero. I decessi sono stati 713mila, le nascite 393mila, toccando un nuovo, con un saldo naturale quindi di -320mila unità. Lo rileva l’nel rapporto ‘Indicatori demografici – Anno 2022’, sottolineando che la “al, mortalità ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti”. Le iscrizioni dall’estero sono state pari a 361mila mentre 132mila sono state le cancellazioni per l’estero. Ne deriva un saldo migratorio con l’estero positivo per 229mila unità, in grado di compensare solo in ...

Natalità al minimo storico, aumentano stranieri: i numeri ISTAT Natalità al minimo storico, mortalità ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitant i. Lo rileva un report Istat dal quale emerge che la popolazione residente in Italia al 1° ... Meno di quattrocentomila nati in un anno: il numero più basso dall'unità d'Italia Istat, dati 2022. Puglia: tasso di fecondità sotto la media nazionale La Sardegna è la regione con la più bassa natalità, relativamente al 2022. Ma va male in tutta Italia. Meno di quattrocentomila nati lo scorso anno, mai così pochi dall'unità nazionale. La Puglia è fra le regioni con un tassi fecondità minore