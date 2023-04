Istat: natalità al minimo storico, nuovi nati sotto i 400mila (Di venerdì 7 aprile 2023) In Italia natalità al minimo storico. Nel 2022, secondo gli indicatori demografici dell'Istat, i nati sono scesi per la prima volta dall'unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, a 393mila. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) In Italiaal. Nel 2022, secondo gli indicatori demografici dell', isono scesi per la prima volta dall'unità d'Italia,la soglia delleunità, a 393mila. ...

