Istat: "Natalità ai minimi storici. Per la prima volta in 160 anni meno di 400mila bimbi nati" (Di venerdì 7 aprile 2023) La Natalità in Italia è ai minimi storici. Per la prima volta in 160 anni, nell'ultimo anno sono stati meno di 400mila i bambini nati. Lo ha rilevato l'Istat negli indicatori demografici rilevando che le nascite si sono assestate a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti. Questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano molto tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive, ovvero dai 15 ai 49 ...

