Istat: la natalità in Italia è al minimo storico, la mortalità è ancora elevata. IL REPORT (Di venerdì 7 aprile 2023) Meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti: è quanto emerge dal REPORT dell'Istat sugli indicatori demografici. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'Unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità. ancora in calo la popolazione residente, aumenta il numero degli stranieri. In 20 anni è triplicato il numero degli ultracentenari. Il processo di invecchiamento della popolazione è proseguito, portando l'età media da 45,7 anni a 46,4 anni tra l'inizio del 2020 e l'inizio del 2023 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) Meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti: è quanto emerge daldell'sugli indicatori demografici. Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'Unità d', sotto la soglia delle 400mila unità.in calo la popolazione residente, aumenta il numero degli stranieri. In 20 anni è triplicato il numero degli ultracentenari. Il processo di invecchiamento della popolazione è proseguito, portando l'età media da 45,7 anni a 46,4 anni tra l'inizio del 2020 e l'inizio del 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La natalità in Italia è al minimo storico e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decess… - repubblica : Istat, in Italia natalità al minimo storico: per la prima volta i nuovi nati sotto i 400mila - MediasetTgcom24 : Istat, natalità ai minimi storici: 7 neonati per mille abitanti #istata #7aprile - GiovyDean : ISTAT: 'natalità in Italia al minimo storico'. Del resto a @GiorgiaMeloni serve una giustificazione per quando a Di… - Eddie77C : 7 neonati e 12 decessi ogni 1000 #italiani, saldo negativo di 320mila persone in un anno. In compenso gli ultracent… -