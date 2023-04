Istat, in Italia natalità al minimo storico: per la prima volta i nuovi nati sotto i 400mila (Di venerdì 7 aprile 2023) Il record negativo dall'unità d'Italia. Nel 2022 meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. E' un Paese per vecchi, un Italiano su 4 ha più di 65 anni. La Sardegna la regione dove si fanno meno figli. Cresce di poco il numero di stranieri residenti Leggi su repubblica (Di venerdì 7 aprile 2023) Il record negativo dall'unità d'. Nel 2022 meno di 7 neoe più di 12 decessi per 1.000 abitanti. E' un Paese per vecchi, unno su 4 ha più di 65 anni. La Sardegna la regione dove si fanno meno figli. Cresce di poco il numero di stranieri residenti

