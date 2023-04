Istat, in Italia la natalità è al minimo storico: per la prima volta in 160 anni meno di 400mila bimbi nati (Di venerdì 7 aprile 2023) In Italia la natalità è al minimo storico. Lo certificano gli indicatori demografici dell’Istat relativi al 2022 che rilevano come la mortalità nel Paese resti ancora elevata in rapporto alle nascite: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. Per la prima volta in 160 anni, ovvero dall’Unità d’Italia, i nuovi nati nel 2022 in Italia sono scesi sotto i 400 mila, attestandosi a 393 mila. I dati dell’Istituto nazionale di statistica mostrano come dal 2008 – ultimo anno in cui in Italia si è registrato un aumento delle nascite – il calo è di circa 184mila nati, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti. Tale ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Inlaè al. Lo certificano gli indicatori demografici dell’relativi al 2022 che rilevano come la mortalità nel Paese resti ancora elevata in rapporto alle nascite:di 7 neoe più di 12 decessi per 1.000 abitanti. Per lain 160, ovvero dall’Unità d’, i nuovinel 2022 insono scesi sotto i 400 mila, attestandosi a 393 mila. I dati dell’Istituto nazionale di statistica mostrano come dal 2008 – ultimo anno in cui insi è registrato un aumento delle nascite – il calo è di circa 184mila, di cui circa 27mila concentrate dal 2019 in avanti. Tale ...

