Istat, allarme culle vuote: natalità al minimo storico (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ultimo rapporto Istat descrive una situazione demografica allarmante. Nel corso del 2022, le morti (713mila) hanno superato le nascite (393mila), segnando un saldo negativo di -320mila individui nella popolazione italiana. A poco valgono i processi migratori in entrata, capaci di raggiungere un saldo positivo di “sole” 229mila unità, i quali riescono a limitare solo parzialmente il trend negativo che prosegue ormai dal 2014. Come unica nota positiva, il calo percentuale della popolazione sembra aver premuto leggermente sul pedale del freno. Nel 2021 la diminuzione percentuale si è attestata al -3,5‰, mentre nel 2020, soprattutto a causa della pandemia, ha siglato un record negativo del -6,7‰. Al primo gennaio, la popolazione italiana residente è di 58 milioni e 851mila, in calo di 179mila unità rispetto alla rilevazione precedente. Prosegue, dunque, su una strada in ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ultimo rapportodescrive una situazione demografica allarmante. Nel corso del 2022, le morti (713mila) hanno superato le nascite (393mila), segnando un saldo negativo di -320mila individui nella popolazione italiana. A poco valgono i processi migratori in entrata, capaci di raggiungere un saldo positivo di “sole” 229mila unità, i quali riescono a limitare solo parzialmente il trend negativo che prosegue ormai dal 2014. Come unica nota positiva, il calo percentuale della popolazione sembra aver premuto leggermente sul pedale del freno. Nel 2021 la diminuzione percentuale si è attestata al -3,5‰, mentre nel 2020, soprattutto a causa della pandemia, ha siglato un record negativo del -6,7‰. Al primo gennaio, la popolazione italiana residente è di 58 milioni e 851mila, in calo di 179mila unità rispetto alla rilevazione precedente. Prosegue, dunque, su una strada in ...

