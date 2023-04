Israele, Tajani: tra vittime l'italiano Alessandro Parrini (Di venerdì 7 aprile 2023) "Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a #TelAviv. Esprimo ferma condanna ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) "Le autorità israeliane confermano la morte del cittadinoParini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a #TelAviv. Esprimo ferma condanna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV2000it : ??+++ L'attacco sulla folla a #TelAviv | L ’italiano ucciso è Alessandro Parini, 35 anni, avvocato di #Roma Tra i f… - Johnsmi37401607 : @Antonio_Tajani Il popolo di Israele è con te e si prende cura dei feriti ???????????? - DanielPiazza11 : @Kikka57847350 @Antonio_Tajani E i morti che fanno i palestinesi? I razzi? Sai come attacca Israele ? Quando deve b… - DanielPiazza11 : @Kikka57847350 @Antonio_Tajani Stai sbagliando, questa strage non è stata fatta dal 'sionismo' come lo chiami tu. M… - rahvetar : @tranq1889 @ImperioGrazia @Antonio_Tajani @GeopoliticalCen Israele non esiste, é un’occupazione illegale. -