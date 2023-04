(Di venerdì 7 aprile 2023) Il Presidente del Consiglio, Giorgia, esprime profondoper ladi un nostro connazionale,, nell'attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv. Il ...

Il Presidente- in una nota - esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato diper il vile attentato che lo ha colpito. Il Presidente del Consiglio ...... Alessandro Parini, è morto in un attentato sul lungomare di Tel Aviv, in, nel quale ... La Presidente del Consiglio, Giorgia, segue 'con apprensione' gli aggiornamenti 'sugli attentati a ...Farnesina: 'Orrore e sgomento' Il presidente del Consiglio Giorgia, secondo quanto si ... antisemitismo e antisionismo e rivendichiamo il diritto all'esistenza di'. Così il Presidente ...

Israele, Meloni: cordoglio per la morte di Alessandro Parini Agenzia askanews

Il Presidente Meloni esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito. Il Presidente del Consiglio e il governo ...Un veicolo è piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare a Tel Aviv, in Israele. Dal mezzo è stato anche aperto ... La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riporta l’Ansa, ...