Israele, auto sulla folla a Tel Aviv e poi spari. Ci sono feriti, alcuni gravi (Di venerdì 7 aprile 2023) Varie persone sono state ferite, e alcune in modo grave, da un veicolo che è piombato sulla gente sul lungomare a Tel Aviv. I media parlano di un attentato aggiungendo che subito dopo ci sono stati anche spari. Il responsabile dell’attacco sarebbe stato “neutralizzato”, probabilmente ucciso. Altri spari sono riportati anche in un’altra zona della città. La tensione nel paese è molto alta dopo gli scontri di queste ore con le fazioni palestinesi in Libano e a Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Varie personestate ferite, e alcune in modo grave, da un veicolo che è piombatogente sul lungomare a Tel. I media parlano di un attentato aggiungendo che subito dopo cistati anche. Il responsabile dell’attacco sarebbe stato “neutralizzato”, probabilmente ucciso. Altririportati anche in un’altra zona della città. La tensione nel paese è molto alta dopo gli scontri di queste ore con le fazioni palestinesi in Libano e a Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Virus1979C : #Israele, auto sulla folla a Tel Aviv e poi spari. Ci sono feriti, alcuni gravi. - NikeSkywalker : @VisioneTv Non esageriamo, dopo l'assassinio Usa-Israele-Uk del generale #Soleimani con i missili Hellfire lanciati… - StefanoDeF92936 : RT @ebreieisraele: Investimento con auto in #Israele a #BeitUmmar in #Giudea, 3 feriti, il terrorista (un 'poliziotto' #palestinese) è sta… - CollegeKhulna : RT @ebreieisraele: Investimento con auto in #Israele a #BeitUmmar in #Giudea, 3 feriti, il terrorista (un 'poliziotto' #palestinese) è sta… - LNN999 : RT @ebreieisraele: Investimento con auto in #Israele a #BeitUmmar in #Giudea, 3 feriti, il terrorista (un 'poliziotto' #palestinese) è sta… -