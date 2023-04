Israele | attentato a Tel Aviv | morto un turista italiano di 30 anni

(Di venerdì 7 aprile 2023) Un veicolo è piombato questa sera sul lungomare di Tel, in, uccidendo un passante e ferendo diverse persone. La vittima, riporta il sito israeliano Walla, è undi 30che stava visitando la città. I media locali parlano di unterroristico, che avrebbe avuto luogo in due aree della città: Kaufmann Street e Charles Clore Park, entrambi sul lungomare. Secondo le prime ricostruzioni, l’re – un arabo israeliano – sarebbe prima piombato sulla folla con la sua auto e poi avrebbe iniziato a sparare con un’arma da fuoco. In aggiunta alla vittima, il bilancio provvisorio è di quattro feriti: tre inglesi e un. Tutti e quattro sono stati trasportati all’ospedale Ichilov e sarebbero in condizioni «medie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : È un turista italiano la vittima dell'attentato a Tel Aviv di stasera. Secondo i media israeliani ci sarebbe una se… - SkyTG24 : Israele, attentato a Tel Aviv. Media: morto turista italiano. Verifiche della Farnesina - Aeliana_Riva : L'uomo che ha perso la vita nell'attentato a Tel Aviv è un turista italiano di 30 anni. Non è ancora chiaro se l'a… - rosathea58 : RT @amicidiisraele2: #Israele Tutti i feriti nel attentato a Tel Aviv sono turisti italiani! - klaretfox : RT @SkyTG24: Israele, attentato a Tel Aviv. Media: morto turista italiano. Verifiche della Farnesina -

