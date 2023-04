Israele, attentato a Tel Aviv: auto sulla folla e spari. Morto Alessandro Parini, turista italiano di 35 anni. Il conducente ucciso dalla polizia (Di venerdì 7 aprile 2023) Un veicolo è piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare a Tel Aviv, in Israele. Dal mezzo è stato anche aperto il fuoco sui passanti: in molti, almeno sette, sono rimasti feriti e uno è Morto: si tratta di un turista italiano di 35, Alessandro Parini, avvocato romano. Altri turisti sono rimasti feriti: all’ospedale Ichilov di Tel Aviv sono stati ricoverati in condizioni “medie o leggere” tre cittadini britannici e un altro turista italiano. Il conducente del veicolo è stato ucciso dalla polizia: i media parlano di un arabo-israeliano, aveva 44 anni e si chiamava Yousef Abu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Un veicolo è piombatoche passeggiava sul lungomare a Tel, in. Dal mezzo è stato anche aperto il fuoco sui passanti: in molti, almeno sette, sono rimasti feriti e uno è: si tratta di undi 35,, avvocato romano. Altri turisti sono rimasti feriti: all’ospedale Ichilov di Telsono stati ricoverati in condizioni “medie o leggere” tre cittadini britci e un altro. Ildel veicolo è stato: i media parlano di un arabo-israeliano, aveva 44e si chiamava Yousef Abu ...

Israele, Meloni: cordoglio per la morte di Alessandro Parini Il Presidente Meloni - in una nota - esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito. Il Presidente del Consiglio ... Israele, Tajani: tra vittime l'italiano Alessandro Parrini "Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a #TelAviv. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter. 7 aprile 2023