Israele a raffica sul Libano nella notte Per l’Unifi “i due paesi non vogliono la guerra”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr – Continuano gli attacchi disulanche, a quanto comunica l’esercito di Tel Aviv e come riportato dall’Ansa, dopo la risposta descrittagiornata di ieri e ai 34 razzi ricevutiGalilea occidentale. Una situazione che è letteralmente “scoppiata”, e non esattamente per un incidente., attacchi senza sosta alI comandi militari dihanno dichiarato di stare “effettuando attacchi in”. Da quanto emerge è la regione di Tiro, nel sud del Paese, ad essere particolarmente interessata, viste le esplosioni violentissime udite nell’area. Secondo le affermazioni di Tel Aviv gli obiettivi presi di mira ...