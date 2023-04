Isola dei Famosi “troppo trash” | Piersilvio Berlusconi interviene sul cast | chi è stato tagliato

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lunedì 17 aprile tornerà su Canale 5 L’dei, uno dei reality più seguiti delle reti Mediaset: alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, che insieme ad Alvin guiderà i naufraghi nella nuova edizione dello show. I due sono apparsi recentemente sui social insieme mentre scherzano e ironizzano sull’esperienza che sta per cominciare. Mancano soltanto alcuni dettagli, come ad esempio ildei concorrenti: su Dagospia si riporta infatti di un intervento da parte di, che avrebbe depennato alcuni nomi dall’elenco dei vip pronti a partire. Probabilmente per evitare che il programma risulti essere. “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo – si legge su Dagospia – due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - enpaonlus : Riconoscimento del Sindaco di Carini al lavoro di contrasto al randagismo dei volontari ENPA ?@lazampa? ?… - Alfonso0070 : RT @DomaniGiornale: ?? Dalla condanna di oggi per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie gay a Pnrr, migranti, dossier auto e libert… - VanityFairIt : Pier Silvio Berlusconi ha detto «no» ad alcuni naufraghi: come mai? #isola -

La modella e influencer brasiliana farà parte del cast della nuova edizione del reality di Ilary Blasi A 'L'Famosi' ci sarà anche Helena Prestes . La modella brasiliana, infatti, sarà una nuova naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dal prossimo 17 aprile in prima serata su Canale 5.

pare che l’ad Mediaset si stia muovendo ora per l’Isola dei Famosi, al via il 17 aprile. Secondo Dagospia, Berlusconi avrebbe eliminato in extremis alcuni protagonisti e alla base di questa scelta non ...Non tutti ricordano che Nikita Pelizon, in coppia con Helena Prestes, ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express: insieme hanno formato il binomio "Italia-Brasile" e un ...