Isola dei Famosi, Pier Silvio Berlusconi cambia il cast: ecco i naufraghi 'bocciati' (Di venerdì 7 aprile 2023) Come già accaduto con Il Grande Fratello Vip, reality al quale Pier Silvio Berlusconi ha cercato di "mettere un freno" quanto a contenuti trash e derive irrispettose nei confronti del pubblico, pare che l'ad Mediaset si stia muovendo ora per l'Isola dei Famosi, al via il 17 aprile. Secondo Dagospia, Berlusconi avrebbe eliminato in extremis alcuni protagonisti e alla base di questa scelta non c'è una visione "bacchettona" o "buonista" ma la volontà di dare un linea più frenata, contenuta, al reality. Le ragioni? Anche pubblicitarie. I concorrenti che "saltano" all'ultimo momento, sempre per il sito diretto da Roberto D'Agostino, sono l'ex concorrente del Grande Fratello 16 Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo, avvocato e fidanzato di Cicciolina. Attesa, dunque, per vedere se l'intento ...

