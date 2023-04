Isola dei Famosi, gaffe della rete per l'annuncio ufficiale degli opinionisti (Di venerdì 7 aprile 2023) Per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi è arrivato anche l'annuncio degli opinionisti ufficiali. Peccato però che nella promozione dei nuovi ci sia stata una gaffe...Vediamo insieme cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di venerdì 7 aprile 2023) Per la nuova edizione de L'deiè arrivato anche l'ufficiali. Peccato però che nella promozione dei nuovi ci sia stata una...Vediamo insieme cosa è successo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - Caterinax16 : RT @OliverTweet99: #gfvip Leggere che il fratello di Disonesto è stato scartato da Piersilvio,x l’isola dei famosi,mi fa gioire e nn poco.F… - nikita_mylove : RT @SoniaReti: Il fratello di Luca Onestini non è all isola dei famosi perché Piersilvio in persona NON CE L HA VOLUTO. facciamoci una doma… -