Isola dei Famosi 2023 | Cristina Scuccia è una naufraga della nuova edizione

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ci sarà anchenella 17esimade L’dei. Dopo tanti rumor, che per mesi si sono rincorsi sul web ora è arrivata la conferma ufficiale sui canali social del reality. L’ex religiosa, smessi i panni da suora da pochissimo, era diventata celebre dopo la sua partecipazione, e vittoria, a The Voice nel 2014, dove aveva lasciato tutti a bocca aperta per il suo talento ed energia. Uscita da pochissimo con il suo primo singolo, La felicità è una direzione, per il quale è stata fortemente criticata sul web,ora sarà una dei nuovi naufraghi del programma condotto da Ilary Blasi, al via lunedì 17 aprilesu Canale 5. In merito alle offese ricevute sul web, dopo l’uscita del video clip del suo brano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - 361_magazine : Isola dei famosi al via: si parte con il reality show di Canale 5 lunedì 17 aprile e in queste ore dall’account del… - Carlo91470930 : RT @GlosweetyGlo: Fallito come PdC, fallito come segretario del PD, fallito con ItaliaViva E come le soubrette, a fine carriera, ha trova… -

E' la precisazione con cui gli avvocati della conduttrice dell'Famosi hanno smentito l'ultima ricostruzione relativa alla trattativa economicadue ex. La nota, pubblicata dall'edizione di Roma di Repubblica , fa riferimento alla presunta offerta ...Manca poco, pochissimo, all 'Famosi . Il reality condotto da Ilary Blasi inizierà lunedì 17 aprile e andrà in onda su Canale 5. Come già anticipato gli opinionisti saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi . Quest'ultimo, ...Le mappe disponibili per ora sono 3: Just Beachy " Un'tropicale circondata dall'acqua. ... Il gioco avrà un sistema di classifica che tiene traccia delle vittorie e delle sconfittegiocatori, ...

I GIOVANI SPERIMENTANO ALL’ISOLA Con il suo festival, Isola Design District punta sul design circolare, e indaga i temi del riciclo e dei biomateriali attraverso le collettive internazionali di design ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...