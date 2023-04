Isola 17, ecco il serio motivo per cui alcuni naufraghi sono saltati all’ultimo (Di venerdì 7 aprile 2023) Sta per iniziare l’Isola 17, ma ci sono ancora cambiamenti in corso per il cast ufficiale di questa edizione. Ed il motivo è ancora più importante. Si rincorrono da mesi ormai le voci riguardanti i vari naufraghi che approderanno in Honduras, pronti a sfidarsi tra cocchi e palme. Ebbene, sembravano ormai certi i nomi ufficiali che aveva comunicato in anteprima proprio TvBlog. Ma, nelle ultime ore, qualcosa è cambiato. alcuni nomi del cast, tra cui Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo, sarebbero stati pronti a partire per l’Isola, ma una decisione dall’alto li ha bloccati. Stando a quanto trapelato, Pier Silvio Berlusconi avrebbe rivisito il cast del programma, lasciando a casa alcuni concorrenti ormai dati per ufficiali. Il motivo? Una linea editoriale ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 aprile 2023) Sta per iniziare l’17, ma ciancora cambiamenti in corso per il cast ufficiale di questa edizione. Ed ilè ancora più importante. Si rincorrono da mesi ormai le voci riguardanti i variche approderanno in Honduras, pronti a sfidarsi tra cocchi e palme. Ebbene, sembravano ormai certi i nomi ufficiali che aveva comunicato in anteprima proprio TvBlog. Ma, nelle ultime ore, qualcosa è cambiato.nomi del cast, tra cui Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo, sarebbero stati pronti a partire per l’, ma una decisione dall’alto li ha bloccati. Stando a quanto trapelato, Pier Silvio Berlusconi avrebbe rivisito il cast del programma, lasciando a casaconcorrenti ormai dati per ufficiali. Il? Una linea editoriale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Isola17, ecco il serio motivo per cui alcuni naufraghi sono saltati all’ultimo - laur_ina : @isola_in Ecco una cosa sulla quale sono pienamente d'accordo ?? tranne per le bollicine...preferisco il vino fermo ?? - MarioManca : #isoladeifamosi 2023: Pier Silvio Berlusconi frena all'ultimo su alcuni nomi. Ecco quali e perché - infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi boccia i naufraghi dell'Isola dei Famosi: ecco chi non partirà - lacittanews : Pier Silvio Berlusconi è intervenuto personalmente sul cast de L'Isola dei Famosi 2023, ma perché? Cosa ha deciso?… -