Iran e Arabia Saudita di nuovo in Cina per spingere l'Accordo di Pechino (Di venerdì 7 aprile 2023) I ministri degli Esteri dell'Arabia Saudita e dell'Iran si sono incontrati a Pechino per la prima volta giovedì, dopo che i Paesi rivali hanno concordato di ripristinare le relazioni diplomatiche in un accordo siglato anch'esso nella capitale cinese. Intesa che ormai sia Iraniani che sauditi chiamano "Accordo di Pechino", ossia conferiscono l'identità cinese a quell'avviCinamento destinato a segnare l'andamento futuro delle relazioni regionali in Medio Oriente. Narrazioni e interessi Dopo la firma dell'intesa, la Cina sta cercando di facilitare anche un'implementazione pratica che possa garantirle non solo di avere un ruolo di influenza in queste dinamiche – e dunque nella regione mediorientale – ma anche di usare la vicenda come uno dei vettori per ...

