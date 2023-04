Il procuratore della provincia del Golestan, nel nord dell', ha affermato che le forze dell'ordine dovrebbero presidiare tutti i centri commerciali per controllare che le donne indossino il velo in pubblico, obbligatorio per legge fin dalla fondazione ......alle accuse di vendita illegale di apparecchiature di telecomunicazione da parte di Huawei all'. Difficile non immaginare che le tensioni bilaterali non, un andamento ormai tristemente ...La Cina è certamente - insieme a Russia,e Corea del Nord - esattamente nel mirino politico ...locali e globali della guerra in Ucraina e il crescente attrito con Paesi come la Cina...

Iran, 'aumentino i controlli sul velo nei centri commerciali' Agenzia ANSA

(ANSA) - ISTANBUL, 07 APR - Il procuratore della provincia del Golestan, nel nord dell'Iran, ha affermato che le forze dell'ordine dovrebbero presidiare tutti i centri commerciali per controllare che ...