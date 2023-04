"Io non devo scusarmi": esplode la bufera su Calenda, la frase su Berlusconi (Di venerdì 7 aprile 2023) Volano stracci tra Carlo Calenda e Maurizio Gasparri. Al centro le dichiarazioni del leader di Azione su Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare aggravata dalla leucemia mielomonocitica cronica. Tanti i messaggi di vicinanza che continuano ad arrivare al numero uno di Forza Italia. Tra questi anche quello di Calenda, che però ha sollevato la polemica. Ospite di Tagadà su La7, l'alleato di Matteo Renzi ha augurato al Cavaliere di "tornare presto al lavoro". Poi ha ricordato la sua esperienza personale con la leucemia, malattia di cui ha sofferto sua moglie. "È di fatto la chiusura della seconda Repubblica - ha poi sottolineato - perché la seconda Repubblica è Berlusconi. Non ho mai creduto alla successione di Berlusconi. Si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Volano stracci tra Carloe Maurizio Gasparri. Al centro le dichiarazioni del leader di Azione su Silvio. Il leader di Forza Italia è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare aggravata dalla leucemia mielomonocitica cronica. Tanti i messaggi di vicinanza che continuano ad arrivare al numero uno di Forza Italia. Tra questi anche quello di, che però ha sollevato la polemica. Ospite di Tagadà su La7, l'alleato di Matteo Renzi ha augurato al Cavaliere di "tornare presto al lavoro". Poi ha ricordato la sua esperienza personale con la leucemia, malattia di cui ha sofferto sua moglie. "È di fatto la chiusura della seconda Repubblica - ha poi sottolineato - perché la seconda Repubblica è. Non ho mai creduto alla successione di. Si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : - borghi_claudio : @FanteDCoppe @nadiafrancy @ggreco66 @ReEurode @Nellina54 @ronzugo @radiopopmilano Ma non è presidente nemmeno di un… - HSkelsen : La polemica su Renzi il Riformista avrebbe più senso se il 90% dei media non fosse così schierato da poter dividere… - autumncoups : *dopo cent'anni* che figo il solo di Jisoo!!!!! Per fortuna alla mia donna non hanno dato proprio una robaccia perc… - shairuki : quando vedo le foto di com’ero magra nel 2018/2019 devo ricordarmi che non mangiavo niente, camminavo tutto il gior… -