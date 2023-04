Io e mio fratello: il trailer del nuovo film di Luca Lucini (Di venerdì 7 aprile 2023) Ecco il trailer di Io e mio fratello, il nuovo film interpretato da Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino e Claudio Colica. Vision Distribution ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Io e mio fratello, una commedia diretta da Luca Lucini con Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino, Claudio Colica. Tra amori passati e ritrovati, storie di amicizia, famiglia e fratellanza, il regista torna sul set con una commedia romantica e ricca di intrighi: dal 21 aprile 2023 su Prime Video. La sinossi della pellicola recita: "Sofia (Denise Tantucci) è la pecora nera della famiglia. Ha 28 anni, è una sciupafemmine e ha lasciato la Calabria, sua terra d'origine, per trasferirsi a Milano, dove vive con il suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 aprile 2023) Ecco ildi Io e mio, ilinterpretato da Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino e Claudio Colica. Vision Distribution ha appena pubblicato ilufficiale di Io e mio, una commedia diretta dacon Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino, Claudio Colica. Tra amori passati e ritrovati, storie di amicizia, famiglia e fratellanza, il regista torna sul set con una commedia romantica e ricca di intrighi: dal 21 aprile 2023 su Prime Video. La sinossi della pellicola recita: "Sofia (Denise Tantucci) è la pecora nera della famiglia. Ha 28 anni, è una sciupafemmine e ha lasciato la Calabria, sua terra d'origine, per trasferirsi a Milano, dove vive con il suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Ho preso mio fratello e ci siamo buttati a mare. Eravamo tutti nel panico. Sono rimasto tre ore in acqua, sin dall… - bimbumsayoyo : Compari di mio fratello e mia cognata che sono stati sposati 4 anni prima di dirlo a tutt? ?? - estercosefutili : RT @anto_at71: Settembre.... Il momento esatto in cui ho deciso che il.@drojette sarebbe stato il mio Grande Fratello..... ecco la mia fin… - DennisMarelli : Per una volta sono in disaccordo con mio fratello @g_lascala mi affiderei all esperienza del caro vecchio #Samir - sistahclaire : stavo per abbracciare mio fratello così random e mi ha cacciata malissimo ci sono rimasta: ??????? -