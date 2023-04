Inzaghi: «Viste cose che non vedevo da tempo. Inter, gravissimo errore» (Di venerdì 7 aprile 2023) Inzaghi deve fare di nuovo il parafulmine per spiegare l’insensato ennesimo suicidio sportivo dell’Inter, che ha buttato una partita vinta facendosi riprendere dalla Salernitana al 90? su un cross sbagliato. In conferenza stampa, l’allenatore prova a dire qualcosa. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Salernitana-Inter. Cosa fa arrabbiare di più? È normale che oggi c’è delusione, la partita l’avete vista e avete visto di che tipo è stata. Chiaramente, pensando anche all’ultima di campionato con la Fiorentina, penso che con un gol su venti occasioni probabilmente nitide c’è qualcosa che non va. Però, per quanto riguarda la prestazione e l’impegno della squadra, non ho nulla da dire. Dobbiamo essere resilienti, lavorare ancora di più e lasciare da parte ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023)deve fare di nuovo il parafulmine per spiegare l’insensato ennesimo suicidio sportivo dell’, che ha buttato una partita vinta facendosi riprendere dalla Salernitana al 90? su un cross sbagliato. In conferenza stampa, l’allenatore prova a dire qualcosa. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Salernitana-. Cosa fa arrabbiare di più? È normale che oggi c’è delusione, la partita l’avete vista e avete visto di che tipo è stata. Chiaramente, pensando anche all’ultima di campionato con la Fiorentina, penso che con un gol su venti occasioni probabilmente nitide c’è qualcosa che non va. Però, per quanto riguarda la prestazione e l’impegno della squadra, non ho nulla da dire. Dobbiamo essere resilienti, lavorare ancora di più e lasciare da parte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi: «Viste cose che non vedevo da tempo. Inter, gravissimo errore» - - fralittera : Comunque bisogna dire che le squadre di Inzaghi hanno sempre segnato tanto e viste le nostre statistiche non si fa… - Chri_BamBam : In realtà dopo 200 replay e immagini viste la colpa evidente è di Mkhitaryan, tralasciando che vabbè con Inzaghi fa… - heyjude_90 : @muntzer_thomas @ntrovola_tonze @Matador1337 Guarda che in questo caso non sto difendendo Inzaghi, sto solo dicendo… - Max01740960 : @90ordnasselA Chi frequenta....il solito barista ? Cioè vinci una Supercoppa italiana e toda joya poi in tre mesi I… -