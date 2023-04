Inzaghi: «Nulla da dire ai ragazzi. La sorte non è dalla nostra parte» (Di venerdì 7 aprile 2023) Simone Inzaghi ha giustificato così su Dazn il pari e l’ennesima partita senza vittoria dell’Inter in campionato. BEFFA – Simone Inzaghi ha commentato in questo modo il pari della sua Inter contro la Salernitana: «Stasera è difficile parlare, abbiamo visto tutti che la squadra ha fatto gara importante a due giorni dalla Juventus. Grande pecca non fare il secondo gol, paghiamo tanto il non chiudere le partita. C’è impegno, lavoriamo tantissimo e da allenatore mi è difficile spiegare il pareggio dopo aver meritato. C’è delusione tra lo staff, i giocatori e la società, anche tra i tifosi. Bisogna lavorare ancora di più ma non posso dire Nulla ai calciatori. Era una partita insidiosa, c’è il rammarico per un 1-1 che ci penalizza, ma allo stesso tempo dev’essere una spinta per ciò che affronteremo nei ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Simoneha giustificato così su Dazn il pari e l’ennesima partita senza vittoria dell’Inter in campionato. BEFFA – Simoneha commentato in questo modo il pari della sua Inter contro la Salernitana: «Stasera è difficile parlare, abbiamo visto tutti che la squadra ha fatto gara importante a due giorniJuventus. Grande pecca non fare il secondo gol, paghiamo tanto il non chiudere le partita. C’è impegno, lavoriamo tantissimo e da allenatore mi è difficile spiegare il pareggio dopo aver meritato. C’è delusione tra lo staff, i giocatori e la società, anche tra i tifosi. Bisogna lavorare ancora di più ma non possoai calciatori. Era una partita insidiosa, c’è il rammarico per un 1-1 che ci penalizza, ma allo stesso tempo dev’essere una spinta per ciò che affronteremo nei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciaccio83 : @InterCM16 Società assente e parco giocatori sopravvalutato e in liquidazione sono peggiori delle colpe di Inzaghi… - PinoInterista_Z : Mandate via #Inzaghi e chiudiamo sto circo dai. Non servirà a nulla se non dare una scossa. In più lui non sembra c… - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi: 'Mai visto nulla del genere negli ultimi anni, sono in difficoltà' #SalernitanaInter #SerieA… - Le0nard0159 : ripetiamo insieme: LA COLPA È ANCHE DI INZAGHI la tua squadra gioca allo stesso modo da ormai 3 mesi e ha le stess… - afiqzul122 : RT @NicoSchira: Simone #Inzaghi: “Oggi difficile parlare di calcio. 1-1 delusione forte, mai visto un gol preso così in un anno e mezzo. No… -