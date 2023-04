Invaso di Campolattaro | avviata la gara d’appalto per l’utilizzo idropotabile

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCon Decreto del Direttore Generale della Regione Campania Fabrizio Manduca è statalaper le opere di utilizzodelle acque dell’disul fiume Tammaro. Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ente affidatario della gestione dell’opera dal 1997 E NE assicura la manutenzione attraverso la partecipata Asea, che ha voluto sottolineare la sua soddisfazione per questo momento atteso da decenni. Il Decreto Dirigenziale stabilisce che la dotazione finanziaria complessivamente programmata per realizzare le opere necessarie, suddiviso in 3 diversi lotti di lavoro, per utilizzare gli 85 milioni di metri cubi d’acqua raccolti dallo sbarramento in un lago artificiale di 7 Km. è pari ...

Le condotte primarie ci sono, i laghetti di accumulo pure, ma ormai da anni mancano le reti per consegnare la risorsa.