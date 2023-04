Belotti : La Stamp a dice che ha già firmato con qualcuno anche se non viene rivelato il ... che invece perderà Vecino che non sarà rinnovato e invece prolungherà. Infine, è solo pro ...Belotti : La Stamp a dice che ha già firmato con qualcuno anche se non viene rivelato il ... che invece perderà Vecino che non sarà rinnovato e invece prolungherà. Infine, è solo pro ...

Intrigo Handanovic, spuntano Roma e Napoli - calciomercatonews ... Calciomercatonews.com