Inter, tutti i perché della crisi: sei gare senza vincere. Inzaghi ora rischia davvero (Di venerdì 7 aprile 2023) Non è solo «sfortuna momentanea». Il rammarico di Simone Inzaghi: «Spiegare il pareggio con la Salernitana mi viene difficile: ho visto cose a cui non assistevo da un po’» Leggi su corriere (Di venerdì 7 aprile 2023) Non è solo «sfortuna momentanea». Il rammarico di Simone: «Spieil pareggio con la Salernitana mi viene difficile: ho visto cose a cui non assistevo da un po’»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : C’è chi è in scadenza, chi in prestito, chi in là con l’età, chi in vendita. L’#Inter è composta da tanti ottimi g… - juventusfc : ??Allegri: « Tutti speriamo di fare una grande partita domani. Simone Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro con l'Inter.… - Inter : Gol e ricordi tutti da rivivere ?? Qui la top 5 gol contro i Viola ?? #ForzaInter #InterFiorentina - PaolofcimPaolo : RT @Pistogolblasta2: Quando sotto porta sbagli costantemente e ripetutamente così tanto significa che non hai voglia di vincere, giochi con… - CorJuve : RT @1897_frank: Eccolo #baccin dirigente @inter non in lista martedì, scende dagli spalti e cerca il contatto fisico con #massa, l'amico #G… -