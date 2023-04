Inter, sei di fila senza vincere: peggio solo nel 2018 (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inter continua a non vincere e con il pareggio di Salerno si allunga la striscia negativa: peggio solo nel 2018 Il pareggio di Salerno è l’ennesima partita dell’Inter senza una vittoria, precisamente la sesta consecutiva considerando anche il pari di Coppa Italia. Una striscia negativa che si inizia pericolosamente ad avvicinare quella precedentemente stabilita nel 2018 (si arrivò a 10 in quel caso). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) L’continua a none con il pareggio di Salerno si allunga la striscia negativa:nelIl pareggio di Salerno è l’ennesima partita dell’una vittoria, precisamente la sesta consecutiva considerando anche il pari di Coppa Italia. Una striscia negativa che si inizia pericolosamente ad avvicinare quella precedentemente stabilita nel(si arrivò a 10 in quel caso). L'articolo proviene da Calcio News 24.

