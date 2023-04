Inter, rispunta Investcorp: studia una cordata del Bahrein (Di venerdì 7 aprile 2023) Il fondo di private equity Investcorp riapre il dossier dell’Inter, operazione sulla quale il gruppo finanziario del Bahrein avrebbe lavorato fino al dicembre scorso. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, proprio Investcorp avrebbe all’esame l’ingresso nel club nerazzurro, di proprietà della famiglia Zhang e starebbe cercando di costituire un consorzio di investitori, probabilmente L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 aprile 2023) Il fondo di private equityriapre il dossier dell’, operazione sulla quale il gruppo finanziario delavrebbe lavorato fino al dicembre scorso. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, proprioavrebbe all’esame l’ingresso nel club nerazzurro, di proprietà della famiglia Zhang e starebbe cercando di costituire un consorzio di investitori, probabilmente L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, Il Sole 24 Ore: rispunta #Investcorp, il fondo del Bahrein cerca co-investitori - fcin1908it : Sole 24 Ore - Inter, rispunta Investcorp. Allo studio cordata del Bahrein: i dettagli - 33nukenin3 : RT @CalcioFinanza: #Inter, rispunta #Investcorp. Il fondo di private equity studia una cordata del Bahrein per il club nerazzurro https://t… - CalcioFinanza : #Inter, rispunta #Investcorp. Il fondo di private equity studia una cordata del Bahrein per il club nerazzurro… - EnzoLor_ : RT @SimosTwittt: Inter, rispunta Enzo Arlotta. Cordata con Carlo Festa al lavoro. (via Investcorp) -