Inter Miami, una quota del club a Messi per convincerlo a firmare (Di venerdì 7 aprile 2023) L'Inter Miami sarebbe disposta a offrire a Lionel Messi una quota del club per convincerlo a trasferirsi in MLS la prossima estate, anche se la preferenza del giocatore è quella di rimanere in Europa almeno fino alla Copa America del 2024 per provare a vincere la Champions League un'ultima volta. Attualmente – anche stando a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

