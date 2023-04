Inter | la Champions League prima dei rinnovi | le ultime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla… - FBiasin : C’è chi è in scadenza, chi in prestito, chi in là con l’età, chi in vendita. L’#Inter è composta da tanti ottimi g… - marifcinter : Gosens: “Voglio restare all’Inter. Dimarco mi ha insegnato ad amarla. L’ho detto ai dirigenti: non sono stato il Go… - GianfrancoTrov : @IlarioDiGiovamb Gravina si dovrebbe dimettere, il calcio italiano allo sbando e campionati falsati negli ultimi 3… - terence1899 : Questo è il terzo venerdì santo in cui si gioca la serie a nella storia. Il Milan ha sempre giocato: Inter - Mila… -

L'non può più sbagliare. Dopo tre sconfitte di fila in campionato e il pari in Coppa Italia con la Juve, i nerazzurri di Inzaghi sono chiamati a vincere prima dei quarti dicontro il ...Il turno pasquale propone sfide molto interessanti, sia per ciò che riguarda la zonasia ... Pronti per il giro dai ritiri Partiamo SALERNITANA -, venerdì ore 17 Salernitana, in tre ...Grande attesa per questa partita che vedrà di fronte la prossima avversaria dell'inLeague contro l'ultima vittima dei nerazzurri nella competizione continentale. La partita non potrà ...

Inter, Marotta avvisa Inzaghi: "La fiducia c'è, ma senza Champions..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Senza la qualificazione in Champions League della prossima stagione, i rinnovi in casa Inter sono a rischio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la necessità del club nerazzurro di ...L’Inter, in grande difficoltà, è obbligato scrollarsi da dosso il difficilissimo periodo in cui si trova, anche in vista dall’imminente quarto di Champions contro il Benfica. Un marzo da incubo per i ...