Inter, Inzaghi scoraggiato post Salernitana: "Grande delusione, viene difficile parlare" (Di venerdì 7 aprile 2023) Simone Inzaghi, al termine della partita odierna contro la Salernitana di Paulo Sousa, è apparso fortemente scoraggiato. E, sinceramente, ne ha ben donde. La sua Inter ha pure fatto bene in termini di prestazione, specialmente nel primo tempo, ma è mancato quel qualcosa in più in grado di regalare i tre punti. I nerazzurri sono apparsi appannati e poco lucidi sotto porta e il non essere cinici, certamente, non li ha aiutati. La formazione di Milano ha inoltre trovato davanti la propria corsa claudicante in campionato, anche un formidabile Ochoa in grado di neutralizzare qualsiasi pallone pericoloso. Il pareggio è e resterà indigesto dalle parti di Appiano Gentile. La Beneamata dopo essere andata in vantaggio all'Arechi dopo appena 6 minuti con Gosens, si è vista scippare al 90esimo i tre punti a seguito di un ...

