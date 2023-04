Inter | Inzaghi | “Lukaku dispiaciuto per quello che è successo contro la Juventus Si è allenato bene”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le scelte di Mister Inzaghi ?? Powered by @play_eFootball #ForzaInter #SalernitanaInter - Inter : Tanti auguri Mister Inzaghi! ?????? #ForzaInter - Gazzetta_it : Bonolis: 'All’Inter manca un Brahim Diaz. Il pericolo stasera? L’arbitro' #CoppaItalia #JuveInter - Corriere : Salernitana-Inter, formazioni ufficiali: Inzaghi con Lukaku e Correa Diretta - simone985 : @Inter @play_eFootball #Inzaghi ieri si è fatto fare un pompino da #Correa e oggi lo ha premiato con la titolarità.… -

Su questo, ma non solo, si è soffermato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Salernitana -l'allenatore nerazzurro Simone. 'Siamo in un momento, in campionato, difficile, dove i ...... dove vedere Salernitana -La Salernitana di Luciano Spalletti sfida l'di Simonenell'anticipo della 29ª giornata della Serie A 2022/2023. I granata campani sono quindicesimi in ...- Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Inter, salta Inzaghi Il big pronto a sostituirlo: "Piace molto" Liberoquotidiano.it

Lo dice l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn nell’immediato pre-partita della gara di oggi in casa della Salernitana, in merito al momento di Romelu Lukaku.Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro presenta il match. Dopo tre sconfitte in campionato e il pari contro la Juventus in Coppa Italia, i nerazzurri ritornano in campo per sfidare un avversaria tosta ...