Inter, Inzaghi: ‘Ecco cosa stiamo pagando’ (Di venerdì 7 aprile 2023) Intervenuto in conferenza stampa a margine della partita contro la Salernitana, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha espresso la... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023)venuto in conferenza stampa a margine della partita contro la Salernitana, il tecnico dell’, Simone, ha espresso la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'L'Inter andrà in Champions League? Per me assolutamente sì, questa è la mia convinzione. Abbiamo fatto p… - capuanogio : La mancata vittoria dell’#Inter a Salerno risponde a nessuna logica. Si possono anche fare mille processi a Inzaghi… - tuttosport : CANDREVA AL 90' GELA L'INTER Nerazzurri avanti al 6' grazie a Gosens: sponda di Lukaku, mancino vincente dell'est… - Batwayne82Queen : @Inter lo esonerate sto pollo di un allenatore inzaghi dimeti - SStefano93 : La lista dei giocatori che hanno aumentato il loro valore in due anni di Inzaghi (ma parliamo ancora della sfiga e… -