Inter, Inzaghi dopo il pari: «Oggi è difficile parlare di calcio…» Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, nel post partita della gara di Serie A contro la Salernitana Di seguito le parole di Simone Inzaghi a Dazn nel post partita di Salernitana-Inter. PAROLE – Di calcio è difficile parlare stasera, chiaramente. Abbiamo visto tutti, la squadra ha fatto una grande partita a due giorni e mezzo da quella con la Juventus. La grande pecca è stata quella di non fare il secondo gol, in questo momento paghiamo il fatto di non ammazzare le partite ed è per questo che siamo in difficoltà. Però da allenatore Oggi mi torna difficile spiegare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato e che avremmo meritato. C'è grandissima delusione: staff, giocatori, società, i nostri tifosi che anche ...

