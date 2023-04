Inter-Investcorp | rispunta la cordata del Bahrain

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Il fondo di private equity Investcorp riapre il dossier dell’Inter, operazione sulla quale il gruppo finanziario de… - sportface2016 : #Inter, Il Sole 24 Ore: rispunta #Investcorp, il fondo del Bahrein cerca co-investitori - FcInterNewsit : Il Sole 24 Ore - Investcorp riapre il dossier dell’Inter: l'idea è costituire un consorzio di investitori - bedconejo : RT @CalcioFinanza: #Inter, rispunta #Investcorp. Il fondo di private equity studia una cordata del Bahrein per il club nerazzurro https://t… - CalcioNews24 : #Inter torna il fondo di #Investcorp ?? -

...del Bahrain LE MOSSE DI- Dallo scorso novembre il gruppo finanziario ha evidenziato il suo interesse per l'. Ma il dossier è in queste settimane di nuovo allo studio di, ...è interessata all'dallo scorso novembre. In primavera si era fatto avanti per il Milan. Ma Elliott ha preferito RedBird . A dicembre l'operazione ha visto uno stop. Ma ora è di nuovo ...Oggi invece la mancata qualificazione in Champions League dell'potrebbe dare adito ad un clamoroso ritorno di fiamma. Ma cos'èIL PROFILO -è un fondo di investimento ...

Investcorp ci riprova: dopo il Milan spunta l'Inter, allo studio cordata del Bahrein Calciomercato.com

In particolare, Investcorp sarebbe tornata a esaminare il dossier dell’Inter. Lo riporta Il Sole 24 Ore. Leggi Anche plus: Premi il pulsante per attivarne le funzionalità Il gruppo finanziario del ...Secondo fonti finanziarie, proprio Investcorp (che contattato non ha voluto commentare l’indiscrezione) avrebbe all’esame l’ingresso nell’Inter, di proprietà della famiglia Zhang e starebbe cercando ...