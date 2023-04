Inter, ecco chi sarà il nuovo erede di Skrianiar (Di venerdì 7 aprile 2023) Manca sempre meno alla fine di questa infinita stagione per l’Inter e l’inizio del prossimo calciomercato. Come al solito i nerazzurri dovranno fare i conti con cessioni illustre, come quella di Skriniar, ormai promesso sposo al PSG. Allo stesso tempo si dovrà trovare il giusto equilibrio di un sostituto all’altezza e le solite ristrettezze economiche. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Manca sempre meno alla fine di questa infinita stagione per l’e l’inizio del prossimo calciomercato. Come al solito i nerazzurri dovranno fare i conti con cessioni illustre, come quella di Skriniar, ormai promesso sposo al PSG. Allo stesso tempo si dovrà trovare il giusto equilibrio di un sostituto all’altezza e le solite ristrettezze economiche. L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : ??? Ecco i nostri prossimi impegni: ?? Inter-Roma 15/4 alle 14:30 ?? Roma-Juventus 22/4 alle 14:30 ?? Roma-Fiorentina… - fcin1908it : Tutto su Investcorp, il fondo da 50 miliardi che pensa all’Inter: ecco chi è - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - smelfnew : RT @ZZilianal: +++ULTIM'ORA+++ Ennesimo scandalo in casa sabauda. Ecco un'altra inquadratura di #Juventus-#Inter dove #Cuadrado inizia la… - Luigi201262 : @officialdan_94 @gmlavolpe Se c'è un giocatore per terra, proprio do fronte a te, anche se non c'è una regola scrit… -