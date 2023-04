Inter | Behrami | “Ai nerazzurri mancano fiducia e gerarchie”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) A cercare di spiegare il momento complicato in cui naviga l’di Simone Inzaghi è stato Valonche ha parlato a Dazn di un problema di mancanza dinella squadra nerazzurra. L’ex centrocampista svizzero quindi ha parlato di una confusione legata anche alle scelte del tecnico ex Lazio. Queste le parole di: “Non ci sonoin questa squadra, in tante posizioni. Se vedi le squadre top, tutte hanno delle: non è questione di turnover, ma di scelte e di. Vuoi far giocare Lukaku-Lautaro? I tuoi titolari restano sempre quelli, poi cambi a seconda dei momenti. Secondo me all’manca questo,lee il giocatore perde di sicurezza, è chiamato a dimostrare ...