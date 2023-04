Integratori per la pelle con effetto antietà, illuminante e contro i brufoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Si dice che l’intestino sia un secondo cervello. E, in effetti, sono oltre cento milioni i neuroni presenti in quest’organo. Lo ha scoperto il dottor Michael D. Gershon della Columbia University che, nel 1998, elaborò la teoria dei due cervelli. Uno specchio delle emozioni: lo stress può segnalare gioia e dolore, euforia e stress. Elementi che l’intestino condivide anche con la pelle. Entrambi organi estremamente estesi, hanno una densità batterica unica, oltre a essere ricchi di nervi e vasi sanguigni, che li lega anche al sistema immunitario. É nell’intestino, poi, che vengono prodotte sostanze vitali come acido ialuronico e biotina, oltre a essere il luogo dove vengono assorbite vitamine, sali minerali e nutrienti. Proprio per questo, avere un intestino in salute significa avere un pelle sana. Nessuna sorpresa, perciò, che l’ultima frontiera della ... Leggi su amica (Di venerdì 7 aprile 2023) Si dice che l’intestino sia un secondo cervello. E, in effetti, sono oltre cento milioni i neuroni presenti in quest’organo. Lo ha scoperto il dottor Michael D. Gershon della Columbia University che, nel 1998, elaborò la teoria dei due cervelli. Uno specchio delle emozioni: lo stress può segnalare gioia e dolore, euforia e stress. Elementi che l’intestino condivide anche con la. Entrambi organi estremamente estesi, hanno una densità batterica unica, oltre a essere ricchi di nervi e vasi sanguigni, che li lega anche al sistema immunitario. É nell’intestino, poi, che vengono prodotte sostanze vitali come acido ialuronico e biotina, oltre a essere il luogo dove vengono assorbite vitamine, sali minerali e nutrienti. Proprio per questo, avere un intestino in salute significa avere unsana. Nessuna sorpresa, perciò, che l’ultima frontiera della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Silvy033 : Beh, una donna che si vuole suicidare si preoccupa di prendere gli integratori per l'osteoporosi... Non fa una grin… - IsMadeInItaly_T : Creatina Micronizzata Monoidrata - Integratore alimentare per massa muscolare e boost energetico pre workout Prodo… - FlavioViviani : @Tangotredici @SecolodItalia1 Certo come no. Peccato che i vegani debbano usare integratori per non avere problemi… - glncipriani : @samartini10 @samartini10 AZfarma Azfarma - farmacia online autorizzata. Parafarmaci da banco, integratori alimenta… - odio_limone : @endur3nsurvive @sergeantbrns In casa ho l'esempio che non tutti reggono un'alimentazione senza carne; mia sorella… -