Insieme contro il razzismo, da Coverciano il messaggio delle Azzurre (Di venerdì 7 aprile 2023) Le ragazze allenate da Milena Bertolini, Ct della rappresentanza nazionale in ritiro a Coverciano, hanno voluto lanciare un importante messaggio ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 7 aprile 2023) Le ragazze allenate da Milena Bertolini, Ct della rappresentanza nazionale in ritiro a, hanno voluto lanciare un importante...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Perché la Premier Meloni non dà un giudizio di insieme sulla natura del fascismo, come peraltro ha fatto Fini? Un g… - TeresaBellanova : Vergognosa la scelta del governo di non schierarsi insieme ai nostri partner storici contro la legge anti-#Lgbt di… - VitulloDv : RT @ImolaOggi: Corte Penale Internazionale: accuse contro Putin basate su documento made in Usa messo insieme con pettegolezzi raccolti sul… - gmarcoc : RT @SamueleDegradi: L'Italia non si unisce al ricorso della Commissione europea contro la legge anti LGBT+ ungherese. Sono 14 gli stati mem… - flodanesi : RT @Altroconsumo: Autostrade per l'Italia: definitivo l'aumento dei pedaggi, rincari fino al 4,2%.?? Unisciti alla nostra Class Action contr… -