Insieme ad Honor per una giornata con il nuovo Magic5 Pro e la sua fotocamera (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Abbiamo trascorso una giornata ospiti di Honor presso il lago di Garda con la nostra Francesca Lacorte a rappresentarci in maniera attiva. La divisione italiana della celebre azienda cinese, ha equipaggiato Francesca con il suo ultimo dispositivo, il flagship presentato allo scorso MWC 2023 di Barcellona, il nuovo Honor Magic5 Pro. L'obiettivo della giornata? Testare al meglio lo smartphone soprattutto per quanto concerne il suo comparto fotografico, il migliore sulla scena secondo quanto riportato dal noto ente certificatore DxOMark. Come testimoniano le nostre immagini, anche gli scatti realizzati nella semplice modalità cosiddetta "Punta e scatta" riescono a far emergere l'estrema qualità dei 50 megapixel presenti su tutti e tre gli obiettivi del ...

