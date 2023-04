Infortunio Simeone | la sua partita a Lecce è durata 16 minuti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’16ladi Giovanniin-Napoli. Il “Cholito”, subentrato al 66? della sfida del Via del Mare, è stato costretto a uscire al 82? per un risentimento alla coscia destra. Giacomo Raspadori gli era stato preferito da Luciano Spalletti per cominciare lacontro in salentini, poi la staffetta. Ma in un quarto d’oraha combinato poco e si è fatto male. Ha provato a restare in campo, ma è stato costretto a dare forfait. Le sue condizioni verranno valutate al rientro a Castel Volturno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'assenza di Osinmhen si è fatta sentire, Raspadori entrato titolare non è riuscito ad incidere (preferito in partenza a, uscito poi per) ma è stata tutta la squadra a non girare. Tramite i profili social ufficiali, la SSC Napoli fa sapere le condizioni di Giovannidopo aver subito un. "Giovanniè uscito nella ripresa di Lecce - Napoli per un risentimento alla coscia destra."

Campanello d'allarme in casa Napoli, oltre all'attesa per il ritorno di Victor Osimhen dall'infortunio, servirà capire meglio le condizioni di Giovanni Simeone che contro il Lecce ha rimediato un infortunio. Monumentale Di Lorenzo autore del 1°gol. Ora mancano 4 vittorie per lo scudetto. Infortunato Giovanni Simeone. L'attaccante argentino è entrato nel secondo tempo.