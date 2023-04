Infortunio Simeone: la prima diagnosi della SSCN, ecco qual è il problema (Di venerdì 7 aprile 2023) Giovanni Simeone ha subito un Infortunio durante Lecce-Napoli, risentimento muscolare alla coscia destra la prima diagnosi. “Giovanni Simeone è uscito nella ripresa di Lecce-Napoli per un risentimento alla coscia destra” questo il comunicato della SSCN dopo l’Infortunio dell’attaccante argentino. Ovviamente bisognerà capire l’entità del problema, effettuare magari anche degli esami più approfonditi, ma la prima diagnosi per Simeone sa quasi di sentenza per il centravanti argentino. A questo punto sembra veramente impossibile che Simeone possa giocare Milan-Napoli, visto che per un risentimento muscolare i tempi di recupero sono di circa 2-3 settimane. Sicuramente nei ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Giovanniha subito undurante Lecce-Napoli, risentimento muscolare alla coscia destra la. “Giovanniè uscito nella ripresa di Lecce-Napoli per un risentimento alla coscia destra” questo il comunicatodopo l’dell’attaccante argentino. Ovviamente bisognerà capire l’entità del, effettuare magari anche degli esami più approfonditi, ma lapersa quasi di sentenza per il centravanti argentino. A questo punto sembra veramente impossibile chepossa giocare Milan-Napoli, visto che per un risentimento muscolare i tempi di recupero sono di circa 2-3 settimane. Sicuramente nei ...

